Éric Champel : "Les centres de formation ont une obligation de rendement"

Ancien rédacteur en chef de L'Équipe et grand reporter à France Football, Éric Champel a été à l'origine des révélations concernant le Qatargate. Huit ans plus tard, il publie Foot : la machine à broyer, une enquête qui met en lumière les répercussions du foot business sur la formation du foot à la française.

"Les jeunes qui sont passés par des centres, et qui tentent de vivre du foot au niveau semi-pro, restent dans une forme de prolétariat."

On était à Bondy, sur les terres de Kylian Mbappé, au lendemain de la victoire du PSG

Par rapport au titre du livre, il fallait un premier chapitre fort qui mette dans l'ambiance. Avec Tom, on a tout : ses galères, ce qui lui est proposé par son agent, une espèce d'académie pour se relancer, puis une sorte de difficulté à accepter les situations d'échec. Il y a aussi le fait qu'il a joué contre Mbappé, ce qui est un point de départ intéressant, car on a directement deux paraboles qui sont opposées. Au moment où ils se rencontrent, ils ont le même statut et ils marquent chacun un but.Ça aussi, c'est très intéressant. Je crois que les gens n'ont pas idée de ce que représente l'Île-de-France, qui est quand même le premier réservoir au monde de jeunes footballeurs, et ils ne mesurent pas à quel point la réussite de Mbappé a eu un impact dans le bon, comme dans le mauvais sens. À la fois, les jeunes se sont imaginés devenir les nouveaux Mbappé, mais les parents, les éducateurs, les clubs, et les intermédiaires aussi.En effet, c'est ce que démontre mon livre, tout en expliquant à quel point les dérives du foot business et de l'industrie du foot spectacle ont affecté et dévoyé le monde amateur.