Équipe de France : ramener le groupe à la raison

De passage à Split lundi soir, l'équipe de France a présenté un nouveau visage : celui formé par ses habituels seconds couteaux. La démarche avait autant pour but de faire souffler des cadres éreintés que d'offrir un coup de projo à des hommes habitués à l'ombre. Forcément, certains ont été aveuglés, mais derrière le résultat nul (1-1), la soirée a été nourrie de quelques enseignements.

En Croatie, sur chaque menu mal traduit, l'entrée " moules françaises " renvoie inévitablement vers les palourdes. Certes ces mollusques sont diablement communs sur les rivages de l'Hexagone, mais ils auraient été massivement importées du Pacifique dans les années 1970. Reste que si on tient à trouver une explication à ce raccourci, les Bleus ont réussi à lui donner une autre bonne raison . Ce stade Poljud de Split à la forme de coquillage, accroché sur le bord de l'Adriatique, a eu la primeur de découvrir une composition , avec une belle flopée de pousses-pieds prêts à se faire rincer. Dans la bourriche, on trouvait des anciens en quête de second souffle (Pavard, Rabiot, Kimpembe), des éternels remplaçants (Maignan, Digne) ou remplaçants du remplaçant (Ben Yedder), des jeunes à dégrossir (Saliba, Guendouzi, Diaby, Nkunku) et un seul rescapé de la dernière partie de pêche contre le Danemark (Tchouaméni).Au premier abord, rien de follement appétissant pour tous les estomacs espérant avaler les trois points et lancer enfin cette session de juin. Dix nouvelles têtes d'un match à l'autre, Deschamps ne s'y était jamais risqué., s'est défendu le sélectionneur , conscient de l'état de fatigue de ses habituels titulaires. Qu'importe. La nappe à carreaux croate était dressée, la star locale de schlager Mišo Kovač en fond sonore et Luka Modrić ayant l'honneur de présider pour sa 150sélection, prêt à engloutir le plateau de crustacés. Rien de copieux : en cumulé et au coup d'envoi, le onze tricolore ne comptait que 23 capes de plus que lui., a rebondi l'amiral français. Et les premières minutes du match l'ont confirmé : ces Bleus avaient le pas lourd et se recroquevillaient au moindre coup de pic des. Faut-il s'arrêter sur cette impression ? Certainement pas, ce serait sous-estimer le métabolisme et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com