information fournie par So Foot • 20/03/2022 à 06:00

Équipe de France : Olivier Giroud-Karim Benzema, destins croisés

Karim Benzema, blessé au mollet, a déclaré forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France prévus les 25 et 29 mars contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Conséquence, Didier Deschamps a décidé de rappeler Olivier Giroud, qui n'avait plus déambulé dans les couloirs de Clairefontaine depuis l'Euro l'été dernier, malgré des performances majeures avec l'AC Milan. Un chassé-croisé caractéristique des trajectoires des deux protagonistes avec les Bleus depuis 2015 : quand l'un sourit, l'autre fait la moue.

Cela ressemble à un interminable jeu de chaises musicales. Comme s'il ne pouvait y avoir la place pour deux attaquants de leur trempe. Blessé au mollet dans les dernières minutes contre Majorque , le 14 mars dernier, Karim Benzema voyait sa présence pour le prochain rassemblement de l'équipe de France compromise. Et si Didier Deschamps a dans un premier temps convoqué l'attaquant du Real Madrid , il a finalement dû se rendre à l'évidence lorsque le forfait de KB9 a été officialisé ce samedi midi . Pour le remplacer, DD aurait pu penser à quelques noms comme Nabil Fekir, Anthony Martial, Ousmane Dembélé voire Marcus Thuram. Mais fidèle à son pragmatisme – remplacer un joueur par un autre du même poste – et conscient des performances d'Olivier Giroud depuis plusieurs mois, le sélectionneur des Bleus a décidé de faire appel au buteur de l'AC Milan, absent du groupe depuis le mois de juillet 2021. Un nouveau chassé-croisé entre deux des trois meilleurs buteurs en activité de l'équipe de France, comme si leurs destins étaient à la fois croisés et liés.

Olivier Giroud est appelé chez les Bleus en remplacement de Karim Benzema, forfait. #FiersdetreBleus https://t.co/LmWjTCG2bK

À toi à moi

— Équipe de France (@equipedefrance) March 19, 2022C'est bien simple : depuis 2015, voir les hommes ensemble sous le maillot bleu est une denrée rare. D'une part parce quea été écarté jusqu'en mai 2021 à cause de l'affaire de la sextape alors que Giroud est, depuis l'été dernier, une victime collatérale facilement pointée du doigt pour expliquer le fiasco de l'EDF à l'Euro. Les deux ont cohabité seulement pendant le championnat d'Europe, Giroud ne… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com