Équipe de France : les qualifs à la place du calice

Les esprits ont beau encore être marqués par l'élimination précoce à l'Euro, les Bleus retrouvent la compétition ce mercredi contre la Bosnie. Et si tous les doutes n'ont pas été éclaircis, engranger une troisième victoire en quatre matchs éliminatoires permettrait de faire un grand pas vers le Qatar et vers la rédemption.

FranceBosnie-Herzégovine 01/09/2021 à 20h45 Qualifications pour le Mondial 2022 Diffusion sur

C'est sur la banquette de leur bus stationné à la sortie de l'Arena Na?ional? de Bucarest qu'on les avait quittés. Visages fermés, yeux rivés sur les téléphones, bras ballants, la tête déjà prêtes à encaisser les futures critiques. Deux mois après s'être faits trouer par les Suisses comme un insipide emmental, c'est donc à Strasbourg que l'on retrouve ces Bleus. Si bien que cette rencontre contre la Bosnie-Herzégovine, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires pour le Mondial 2022, ressemble à un drôle de carrefour entre l'avant et l'après. Un coup d'œil à gauche, et ce sont les ambitions d'hier que l'on voit se fracasser au bout d'une séance de tirs au but, avec ce coup de patte mal assuré de Kylian Mbappé qui a fait éclater la bulle dans lesquels s'étaient enfermés les 26 soldats réquisitionnés pour cet Euro. En ont jailli une multitude de couacs, de crises d'égo, d'erreurs tactiques, de brouilles. Mais est-il utile de gratter à nouveau une croûte qui commence tout juste à sécher ?