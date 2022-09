Équipe de France : les gestes de premières secousses

À 68 jours de l'entrée à la Coupe du monde de l'équipe de France, Didier Deschamps s'apprête à donner sa dernière liste avant les choses sérieuses, dans un climat extrasportif orageux et une avalanche d'indisponibilités.

"On aura besoin de toutes nos forces, de toutes nos énergies. Il faut rester focus sur le terrain. Ça s'éparpille un peu trop en ce moment." Hugo Lloris

Ne tirez plus sur l'infirmerie

Est-ce que ce coup de chaud n'est finalement pas la meilleure des préparations pour un Mondial qui se disputera, à l'automne, mais dans un climat désertique ? C'est une tempête de sable que s'apprête à traverser les Bleus pour leur dernier rassemblement avant de décoller en novembre vers le Qatar. Cette route les mènera d'abord à Saint-Denis, pour y affronter l'Autriche (jeudi 22 à 20h45), puis Copenhague, où les attendent de pied ferme les Danois (dimanche 25 à 20h45), mais les turbulences les plus violentes ne seront certainement pas causées par ces adversaires. Pour cause, les remous viennent de l'intérieur. Le scandale auquel doit faire face la Fédération française de football et son président Noël Le Graët planera forcément au-dessus de leur tête, les débats sur l'écologie et autour du boycott du Mondial, mais également la résonance qu'a encore la passe d'armes entre les frères Pogba ne participent pas vraiment à purifier l'air ambiant autour des champions du monde en titre. Sans compter les forfaits qui s'accumulent et qui ne contribueront pas à redresser la barre après une séquence de juin délicate (deux défaites contre le Danemark et la Croatie à domicile, deux nuls à l'extérieur en Autriche et en Croatie).Tant de pépins qu'a identifiés le capitaine Lloris, alors qu'il avait déjà la défaite de Tottenham au Sporting à assumer. S'il botte en touche sur les casseroles que se traîne la FFF à la suite de l'enquête de, en attendant de savoir, le portier aux 139 capes a anticipé son appel à l'union :(la Coupe du monde, NDLR)Au-delà de ce qui secoue les hautes sphères, qui revêt aujourd'hui une dimension politique (ou plutôt demain avec Lire la suite de l'article sur SoFoot.com