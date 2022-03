Équipe de France : Le débat est Clauss

Il aurait logiquement dû se gaver de rayons UV à Marrakech la semaine prochaine. Au lieu de ça, Jonathan Clauss enfilera le survêt' des Bleus, dormira à Clairefontaine et disputera probablement ses premières minutes sous le maillot national. Une page de plus dans un destin singulier où les choix tactiques du sélectionneur et l'intense campagne de lobbying autour du piston lensois auront fini par le conduire là où il n'espérait jamais mettre les pieds.

Le foot aime les symboles, le Racing Club de Lens en raffole. Quelques heures avant l'annonce par Didier Deschamps de la première sélection de Jonathan Clauss, les Artésiens disaient un dernier adieu à Maryan Wisniewski, légende Sang et Or la plus capée sous le maillot bleu (33 sélections)., admet son directeur général Arnaud Pouille.Et ça n'était plus arrivé depuis la Coupe du monde 2006 et Alou Diarra désormais adjoint de Franck Haise. Ne cherchez pas plus loin, c'est la belle histoire de cette fenêtre internationale,, dixit Jean-Luc Clauss, le père de l'intéressé, au bureau avec ses collègues au moment de la conférence de Didier Deschamps.

La chance à Jo

La chance à Jo

— Racing Club de Lens (@RCLens) March 17, 2022Le paternel opte pour la sobriété, mais c'est surtout la fin d'un intense lobbying à rendre jaloux les plus grandes firmes. Depuis plus d'un an, le patronyme du piston droit, devenu coqueluche de Bollaert peu après son arrivée à l'été 2020, revenait en boomerang sur le sélectionneur. Pas un rassemblement ou presque sans qu'on lui