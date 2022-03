Équipe de France : l'incroyable ascension de Christopher Nkunku

Arrivé à Leipzig en juin 2019, Christopher Nkunku, devenu l'un des joueurs offensifs les plus décisifs d'Europe, a enfin reçu le premier carton d'invitation à un rassemblement international de sa carrière. Mais comment en est-il arrivé là ?

"Par rapport au joueur qu'il était au départ, son registre a évolué. Aujourd'hui, il est plus axial, presque deuxième attaquant. Avec Leipzig, il a beaucoup de liberté, il est aujourd'hui plus proche du but et avec nous, il sera utilisé dans ce secteur-là." Didier Deschamps

La première flèche avait été tirée début novembre, au beau milieu de l'amphithéâtre de la FFF. La veille, Christopher Nkunku avait de nouveau sorti une prestation solaire lors d'un grand col et avait même poussé son pote Presnel Kimpembe aux frontières du torticolis. Le PSG avait été accroché à Leipzig (2-2) , mais il n'y en avait eu que pour le petit format de Lagny-sur-Marne, buteur de la tête au bout de huit minutes et menace multi-zones permanente tout au long des 90 minutes. Didier Deschamps avait alors eu le droit à sa petite question. Ce à quoi il avait répondu :Défi, réaction : porté par un début de saison plus que prometteur malgré les vagues traversées par son club, ce qui a fait glisser Jesse Marsch début décembre et a provoqué le débarquement en urgence d'un Domenico Tedesco qui n'a depuis connu que deux fois la défaite toutes compétitions confondues, Nkunku a continué à mettre le bordel dans les derniers tiers adverses (26 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), au point d'être aujourd'hui rangé au milieu des requins offensifs d'Europe que sont Benzema, Lewandowski, Salah et Mbappé. Avant son départ, Marsch avait pris le temps de glisser que le Français, joueur de champ le plus utilisé de Leizpig cette saison, était devenu à 24 ans un joueurSi Didier Deschamps n'a pour le moment pas été aussi élogieux, le sélectionneur français a néanmoins estimé qu'il ne fallait plus laisser le petit monstre se débattre en solitaire lors des trêves internationales. Jeudi,