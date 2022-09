Équipe de France : Ambiance Randal Kolo Muani

Un gros mois seulement après ses débuts en Allemagne avec l'Eintracht, Randal Kolo Muani a changé de dimension en se retrouvant pour la première fois dans une liste de Didier Deschamps. Une étape folle dans la trajectoire irrésistible de l'ancien Nantais, longtemps passé sous les radars, et qui vit définitivement une année 2022 mémorable.

Foot-plaisir et Osgood-Schlatter

: le 5 juin 2021 dans le cadre d' une interview crispante donnée à, Waldemar Kita sortait le lance-flamme à l'encontre de Randal Kolo Muani, 22 ans, et jouait comme d'habitude au plus malin. Le patibulaire Franco-Polonais n'aurait certainement jamais imaginé qu'un peu plus d'un an plus tard, la grande tige de Villepinte serait titulaire de l'Eintracht Francfort en Ligue des champions et surtout international A chez les Bleus . Il faut dire que depuis deux ans, l'ascension de l'attaquant est tout bonnement fulgurante, particulièrement au vu de ce qu'il avait traversé jusqu'ici avant d'être en mesure de toquer au portail du monde professionnel., lâche Jérémy Klein, qui a eu le phénomène sous ses ordres dans les pépinières du FC Villepinte et de l'US Torcy, deux des clubs d'Île-de-France parmi lesquels RKM a fait ses gammes, lorsque le foot était alors pour lui une passion plus qu'un futur métier. À cause de son indolence, mais surtout d'une croissance brutale et de la maladie d'Osgood-Schlatter qui lui a flingué le genou et l'a éloigné des terrains pour près d'un an lors de ses années d'ado, le potentiel du gamin a mis du temps à être exploité., poursuit Klein.