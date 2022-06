Équipe de Foot : "Pour nous, ça fait 25 ans que tous les joueurs s'appellent Ronaldo"

Depuis 2016, année d'un certain Euro made in France, Alex et Mike ont lancé le projet Équipe de foot, un duo guitare-batterie qui propose un rock garage bien punchy. Problème : de leur propre aveu, les deux artistes basés à Bordeaux ne connaissent absolument rien au ballon rond. Leur seul blase constituait-il une raison suffisante de faire une interview sur So Foot ? Bien évidemment.

Vidéo

"Pendant des années, on jouait sur scène avec des maillots et des shorts de foot. Notre fiche technique, c'était un terrain avec nos noms à la place de ceux des joueurs." Mike

À l'époque, je jouais dans un groupe avec ma meuf, puis on s'est séparés. Je connaissais Mike et je voulais absolument faire un truc avec lui. À ce moment-là, il avait onze groupes et il voulait en créer un autre qui s'appellerait Équipe de foot. Mais les gens ont mal réagi et se sont foutus de sa gueule et donc il était triste. Moi je lui ai dit :. Je trouvais le nom marrant.Ah pas mal !On peut aussi faire un parallèle avec la phrase de Jean-Claude Van Damme qui disait que 1+1 = 11.On s'est rencontrés dans une salle bordelaise qui s'appelle Le Fiacre. C'était le 4 octobre 2011.Ce soir-là, je faisais un concert avec mon ex et lui, avec un groupe qui s'appelle Moloch/Monolyth et que j'ai d'ailleurs rejoint il y a peu. Depuis, on a intégré le Collectif du Fennec avec plein de copains et on a commencé à jouer ensemble à travers le groupe…