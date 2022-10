information fournie par So Foot • 05/10/2022 à 06:00

Enzo Fernández, le tube argentin du moment

Arrivé au Portugal cet été en provenance de River Plate, le milieu de terrain argentin de 21 ans s'est déjà imposé comme un joueur incontournable du Benfica qui reçoit le PSG ce mercredi. Sélectionné pour la première fois avec l'Albiceleste il y a dix jours, le gamin de San Martín impressionne par sa maturité et sa capacité à jouer à tous les postes de l'entrejeu. Le Mondial au Qatar s'imagine désormais avec " El Gordo ".

Benfica Paris S-G Le 05/10/2022 à 21h Diffusion sur

Comme souvent, le monde entier n'a parlé que de lui. En inscrivant quatre buts face au Honduras et à la Jamaïque, Lionel Messi a cannibalisé toute l'attention médiatique lors de la tournée américaine de l'fin septembre. En Argentine, derrière le show du septuple Ballon d'or qui enflamme tout le pays à deux mois de la Coupe du monde, les performances d'un autre joueur ont aussi occupé des heures d'antenne. Pour ses deux premières sélections, Enzo Fernández, 21 ans, a crevé l'écran. Lionel Scaloni, qui avait déjà convoqué le milieu de terrain en novembre dernier, lui a donné 30 minutes à chaque match pour s'exprimer à la place de Leandro Paredes puis de Guido Rodríguez. Positionné devant la défense, le nouveau joyau du Benfica, bras tatoués et dégradé impeccable, en a profité pour montrer toute sa palette : contrôle du rythme, transversales, projection vers l'avant, une frappe sur le poteau et une offrande pour laaprès avoir récupéré le ballon. Le numéro 14 n'a raté que deux passes sur les 76 tentées, soit 97% d'efficacité.

