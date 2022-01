Entretien croisé entre Arsène Wenger et Christian Jeanpierre pour la sortie de "Arsène Wenger : Invincible"

Diffusé dimanche soir sur Canal+ pour la première fois en France, le documentaire Arsène Wenger : Invincible retrace l'aventure - et notamment la légendaire saison 2003-2004 où Arsenal n'a pas connu la défaite en Premier League - du manager alsacien à la tête des Gunners. Une manière pour Christian Jeanpierre et Gabriel Clarke, les deux réalisateurs, de raconter le destin et la vie d'un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire du football anglais. Entretien croisé entre un sujet pas comme les autres et le coréalisateur français.

"Arsène sait ce que c'est que de se lever à 5 heures pour bosser dans les champs." Christian Jeanpierre, coréalisateur du film

On a commencé à travailler dessus en septembre 2020, une éternité. On a pris dans la gueule le Brexit - qui a été effectif quelques mois plus tard - et aussi la Covid qui a compliqué le tournage. J'estimais depuis un moment qu'Arsène méritait un documentaire, car il a beaucoup de choses à dire. On ne le surnomme pas "Le Professeur" pour rien. Encore fallait-il parvenir à le convaincre.Au début, c'est vrai que je n'étais pas très enclin à le faire. Mais mon expérience à Arsenal était terminée, j'avais du temps à y consacrer, et Christian m'a convaincu.La bonne porte d'entrée, c'était de lui dire :Je me suis aussi dit que j'allais peut-être découvrir des choses que j'ignorais. Ce fut le cas. Par exemple, j'ai découvert que le travail pour arriver à ce résultat-là avait commencé deux ans auparavant. Que cela met parfois du temps à mûrir dans le cerveau des joueurs, cette volonté de faire cet exploit-là.Je savais Arsène généreux, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin dans ce qu'il nous a donné. Je l'ai obligé à faire quelque chose qu'il déteste, c'est de se replonger dans le passé. Parce que lui, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse : c'est demain.