Entretien croisé avec Maxime Leverbe et Valentin Gendrey, deux Français qui flambent en Serie B

Ce samedi, Pise reçoit Lecce pour un choc au sommet entre le leader et son dauphin en Serie B. L'occasion pour deux joueurs français qui ne se connaissaient pas, Maxime Leverbe et Valentin Gendrey, de s'affronter pour la première fois sur le terrain, mais également de parler de leur quotidien dans l'antichambre de l'élite italienne à base de Massimo Coda ou des toboggans de Pordenone.

Casting :

"C'est sûr qu'être leader après seize matchs, ce n'est pas anodin. Si on arrive à le faire sur 16 matchs, pourquoi pas sur 38 ?" Maxime Leverbe, défenseur de Pise

Défenseur central de Pise, passé par la Sampdoria, Cagliari et le Chievo.Latéral droit de Lecce, formé et passé par l'Amiens SC.Je crois que le stade est plein, et nos supporters sont chauds. On ne s'attendait pas à être leaders, donc ce sera un match comme un autre. Il n'y a pas de pression particulière.Nous aussi, on va là-bas sans pression. C'est serré dans le haut du tableau, mais on va venir pour gagner. Après, j'ai vu des articles passer comme quoi nos supporters ne pouvaient pas venir ?J'ai vu que vous n'étiez pas contents effectivement, car nos supporters avaient pris des billets également dans le secteur visiteur.Ouais, si j'ai compris, il n'y a que les supporters de Lecce résidant dans les Pouilles qui peuvent venir.Je ne sais pas s'il monte sur corner, déjà...Moi, je ne monte pas ! Mais toi, en revanche... En plus, ils adorent me mettre au marquage des défenseurs centraux adverses. Le problème, c'est que nos agents me charrient. Je recevais des messages en début de saison où ils me disaient :, vu que notre départ n'était pas fameux.De notre côté, on s'attendait à ce que Lecce joue les premiers rôles. C'est comme Benevento ou Monza, ces clubs-là sont faits pour remonter rapidement au classement. Après, c'est sûr qu'être leader après seize matchs, ce n'est pas anodin. Si on… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com