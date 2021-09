Entretien avec cet ancien pilote de chasse devenu préparateur mental du champion de Norvège

Bjørn Mannsverk est le préparateur mental du FK Bodø/Glimt, champion de Norvège en titre, qui affronte ce jeudi le CSKA Sofia en Bulgarie. Confiné dans sa chambre d'hôtel du fait d'un protocole UEFA strict, l'homme de 53 ans prend le temps de parler de sa méthode ainsi que de son ancienne vie de pilote de chasse. Accrochez vos ceintures, on décolle.

"Avant de commencer à bosser avec le club Bodø, je ne m'intéressais pas au foot. À tel point que les joueurs ont dû m'expliquer certaines règles"

C'est une coïncidence, à vrai dire ! Le lien, c'est que durant mon ancienne vie de pilote de chasse, j'ai intégré un programme de préparation mental pour les athlètes de haut niveau. Celui-ci était dispensé par Anders Meland, qui bossait aussi avec la marine norvégienne à cette époque. Il nous a montré le module, à nous pilotes, il nous a introduit à "la Pleine conscience". Sa méthode a été un grand succès dans notre escadron, nous étions en 2010 à l'époque, et Anders et moi-même avons continué à collaborer ensemble par la suite. On a donné des cours, fait des briefings, etc. En 2016, Bodø/Glimt a été relégué en deuxième division et ils étaient à la recherche de quelqu'un dans ce secteur. Par le biais d'Anders, ils se sont renseignés, nous ont demandé ce qu'on faisait. Anders était trop occupé donc j'y suis allé. Depuis le printemps 2017, je collabore avec eux. Je n'avais jamais fait ça avant.C'est un fantastique voyage depuis le début. Un challenge permanent. Au début, j'aidais seulement quelques joueurs, aujourd'hui c'est beaucoup plus global et c'est intégré dans la stratégie du club.Non. Par le passé, j'ai également bossé avec des traders alors que ce n'est pas non plus un domaine où je suis compétent. Parce qu'on parle de la personne, de sa vie, pas de son métier. Avant de commencer à bosser avec le club Bodø, je ne m'intéressais pas