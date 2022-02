Entre Conte et Tottenham, le décompte est lancé

Après sa victoire mémorable contre Manchester City (3-2), Tottenham est retombé dans ses travers à Burnley et a concédé sa quatrième défaite en cinq rencontres. De quoi mettre en rogne Antonio Conte, habitué à jouer le haut de tableau et qui évoque déjà un départ si les Spurs ne changent pas de stratégie financière pour retrouver des résultats leur permettant de se battre avec les meilleurs.

Vidéo

"L'entraîneur change, mais les résultats ne bougent pas"

Est-il préférable d'offrir une performance XXL permettant une victoire d'envergure (mais isolée) contre le leader et champion en titre d'Angleterre, ou d'enchaîner des résultats sans impressionner personne ? Inutile et même dangereux de poser la question à Antonio Conte, celui qui oserait ce genre d'interrogation risquerait même de terminer avec un œil au beurre noir. Surtout si elle arrive après une défaite (0-1) comme celle subie par son club à Burnley ce mercredi , pour le compte de la treizième journée de Premier League en retard.Après avoir battu Manchester City au terme d'un match assez dingue, Tottenham est en effet (re)tombé face à un adversaire qui semblait donc à sa portée. Une nouvelle défaite sur la plus courte des marges contre l'ancien avant-dernier du classement, la quatrième en cinq rencontres de championnat (qui fait suite à celles subies à Chelsea, puis contre Southampton et Wolverhampton à domicile). Autant dire que les, huitièmes avec sept points de retard sur la zone Ligue des champions et deux partie de plus à disputer que Manchester United (quatrième), a perdu sa forme de Noël .Pas du genre patient, Conte a donc rapidement poussé sa gueulante. Sa cible ? Les dirigeants du clubs. Son reproche ? Ne pas pouvoir compter sur un effectif suffisamment quantitatif et qualitatif pour jouer le haut de tableau. Son conseil ? Aligner du pognon pour recruter, et vite. Sa menace ? Partir, tout simplement, quelques semaines seulement après son arrivée.