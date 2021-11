Enes Sali, porteur d'espoirs de la Roumanie

À 15 ans, 8 mois et 19 jours, Enes Sali s'apprête à casser un record ce jeudi face à l'Islande (20h45). Encore un. Celui détenu par Cristian Manea depuis 2014, du plus jeune débutant en sélection roumaine (16 ans et 10 mois), un peu plus de 90 jours après avoir vécu ses premiers pas en professionnel du côté du Farul Constanța. D'un côté, le choix du cœur, de l'autre une politique assumée par la Fédération, pour couper l'herbe sous le pied du Canada et de la Turquie. Car si Sali a les défauts de sa jeunesse, ses premiers coups d'éclat ont déjà fait grand bruit.

RoumanieIslande 11/11/2021 Éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Une célébration au terme d'une course effrénée, qui prend fin dans les bras de son entraîneur, mentor et idole Gheorghe Hagi. Enes Sali a le sens du symbole. Le 13 septembre dernier, un mois après ses dix premières minutes en pro sur les bords de la mer Noire contre Sepsi, le voilà qui scotche les Roumains en marquant contre l'Academica Clinceni pour parfaire lade son Farul (5-0). Le minot né en février 2006 effaçait ainsi des tablettes le record de précocité du "héros de Bratislava" Ion Geolgău, plus jeune buteur du championnat roumain pendant 44 ans (plus précisément à 16 ans et 24 jours en mars 1977). Qui plus est, à 15 ans, 6 mois et 21 jours, la manière y était pour forcer les comparaisons et les superlatifs : un raiden hommage à son autre modèle, tout de toupet vêtu, pour faire d'honnêtes pères de famille des plots d'entraînement. Déjà surclassé avec les U17, Sali a été sélectionné contre toute attente par Mirel Rădoi pour la double manche décisive face à l'Islande et au Liechtenstein, qui doit sceller la participation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com