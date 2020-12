Encore une belle semaine pour rien pour les clubs français en Coupe d'Europe

La médiocrité des clubs français a encore respecté le cycle des saisons, avec son hécatombe habituelle bien située entre automne et hiver. C'est fini pour Marseille, Rennes et Nice. Lille et Paris essaieront en mode macronien de "penser printemps"...

Finalement, c'est mieux ainsi. Quatre défaites et une victoire en trompe-l'œil. Voilà qui témoigne le mieux de l'état alarmant du football français de clubs. Rien de bien nouveau par rapport aux décevantes campagnes européennes précédentes, hormis ceestival un peu spécial avec un OL dans le dernier carré et un PSG en finale ? Oui, mais... Ce nouveau fiasco hexagonal en C1 et en C3 intervient dans un contexte périlleux. Dans une conjoncture inédite qui tient à la fermeture prolongée des stades pour cause de crise sanitaire et surtout au désastre Mediapro qui met en danger les finances des clubs. Les deux seuls qualifiés, Paris et Lille, peuvent toujours briller en 2021 et atténuer l'inquiétude manifestée à l'égard de nos clubs. Mais aujourd'hui, le constat généralest imparable. Un tweet féroce de Vincent Duluc incriminait justement Rennes et Marseille, non pas seulement pour leur élimination de la C1, mais pour leur piteuse dernière place de groupe. L'OM séché à Manchester par City (3-0) et Rennes puni à domicile par Séville (1-3) ont fini respectivement derrière l'Olympiakos et Krasnodar, deux clubs qui n'avaient peut-être de supérieur qu'une plus grande présence en coupes d'Europe ces dernières années. C'est peu...Nice, de son côté, a terminé dernier de son groupe de C3 derrière la très modeste formation israélienne de Beer Sheva, son vainqueur improbable jeudi soir (1-0). Les trois recalés cumulent ensemble quinze défaites qui s'inscrivent dans une logique sportive accablante : pas le niveau et pas d'excuse. Un Lille émoussé a achevé son parcours en queue de poisson en allant perdre à Glasgow face au Celtic (3-2), laissant ainsi sa première place de groupe au Milan.