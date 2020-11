" En un match, Diego a fait de Toulouse une ville de football "

Lors de la C3 1986-1987, le Téfécé s'est offert une double confrontation contre le Napoli du grand Diego Maradona au premier tour de la Coupe UEFA. Gérald Passi, Yannick Stopyra et Benoît Tihy, trois anciens Violets, nous racontent leurs souvenirs de ce 1er octobre 1986, leur Maradona et comment ils l'ont mis à genoux. Car après la courte défaite ramenée d'Italie (1-0), les Toulousains ont fait le boulot (1-0, Stopyra), validant leur ticket pour la suite de l'aventure grâce aux tirs au but (5-3) et une séance au cours de laquelle Diego a fini par échouer.

Le casting

Gérald Passi, milieu offensif, international français, 165 matchs avec le TFC.

Yannick Stopyra, attaquant, international français, 147 matchs sous les couleurs toulousaines.

Benoît Tihy, arrière gauche, 72 matchs pour le Tef'.

"Je n'avais pas peur, car je n'avais rien à perdre. Diego, lui, était champion du monde deux mois auparavant, alors qu'est-ce qu'il pouvait m'arriver ?"Benoît Tihy, au marquage de Diego ce soir-là

"Je n'avais pas peur, car je n'avais rien à perdre. Diego, lui, était champion du monde deux mois auparavant, alors qu'est-ce qu'il pouvait m'arriver ?"Benoît Tihy, au marquage de Diego ce soir-là

: C'était inespéré. J'en rêvais ! Avant le match aller contre Naples, j'avais l'espoir que Jacques Santinime choisisse pour prendre Maradona au marquage. Jacques a d'abord demandé à Pascal Despeyroux et Jean-Philippe Durand, tous les deux ont refusé pour des motifs complètement différents. Il arrive vers moi et il me sort :Je lui dis :Je n'avais pas peur, car je n'avais rien à perdre. Diego, lui, était champion du monde deux mois auparavant, alors qu'est-ce qu'il pouvait m'arriver ? Si ça n'avait pas marché, on aurait mis en avant Maradona et pas ma prestation. Donc je ne craignais rien.: Il y avait énormément d'excitation, et en même temps de l'appréhension par rapport à la performance de