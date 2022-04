En Ukraine, le football se lève à l'ouest

Trente clubs ukrainiens, majoritairement amateurs, ont organisé le week-end dernier à Ivano-Frankivsk, à l'ouest du pays, le premier tournoi de football en Ukraine depuis le début de la guerre. Reportage.

Neige, boue et exil

Une minute de silence, suivie d'un slogan cher aux Ukrainiens :en VF). Le Mikulichin et le Beskid Nadvirna entrent sur la pelouse, prêts à disputer le quart de finale de ce tournoi caritatif, en soutien aux forces armées nationales. Une initiative lancée par des clubs – 30 au total – majoritairement amateurs, mais également professionnels pour certains. Disputé entre le samedi 16 et le dimanche 17 avril, ce championnat ouvre ainsi sa phase finale au stade Naftovik, dans le district de Nadvirna, appartenant à l'oblast (région) d'Ivano-Frankivsk, à l'ouest du pays. Les premières résurgences de football, après 52 jours de guerre.Il commence d'ailleurs à neiger au Naftovik, enceinte proche d'une plateforme pétrolière, à la pelouse naturelle et boueuse. Et le ballon roulant à peine, qu'il s'arrête aussi sec, freiné par cette terre noire et humide, rappelant les vastes plaines ukrainiennes, toutes aussi sombres et fertiles. Neige et boue : voilà donc qui nous ramène au football d'avant, celui des temps de guerre.Sans cesse, le gardien du Mikulichin nettoie dès lors ses crampons contre les poteaux. Lui, c'est Denys Dyakov, 25 ans. En réalité, il n'appartient pas à cette équipe : non, il évolue au FC Kramatorsk, anciennement Avangard Kramatorsk – dans l'oblast de Donetsk – alors en D2, jusqu'à l'invasion russe. Forcé à l'exil, il déclare :Sur le terrain, le voilà d'ailleurs qui encaisse le 1-0, conséquence d'un long ballon traversant toute la surface, sans qu'un défenseur ne parvienne à le dégager. Denys retourne essuyer ses crampons.Dans la foulée, égalisation du Mikulichin. Denys la célèbre dans ses cages et continue sa séance nettoyage. Mais il n'est pas le seul joueur issu du FC Kramatorsk : Maxym Yermolenko, attaquant de 24 ans, et Arsentiy Doroshenko, milieu de terrain de 21 ans, ont également fui la région de Donetsk. L'an dernier, Yermolenko était ainsi l'un des meilleurs buteurs de deuxième… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com