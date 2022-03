En Turquie, Trabzonspor file vers le titre de champion

Leader de l'élite turque avec dix-sept points d'avance sur Konyaspor, son actuel dauphin, Trabzonspor file tout droit vers un titre qui lui échappe depuis 1984. Ses supporters n'attendent que ça, et surtout que leur équipe favorite balaye Fenerbahçe ce dimanche pour que la fête soit totale. Une manière de panser une plaie ouverte il y a onze ans, lorsque la couronne promise à Trabzonspor avait échoué sur la tête du club stambouliote au terme d'une saison entachée par des histoires de corruption.

Une domination sans faille

Ces mots, ce sont ceux de Baycan, fan de Trabzonspor, lorsqu'il repense à cette soirée du 22 mai 2011. Celle qui a vu le Fenerbahçe être sacré champion avec autant de points que Trabzonspor (82 points), le célèbre club stambouliote terminant sur la plus haute marche de l'élite turque grâce au goal average. Et pourtant, le fanatique de l'écurie bleu et grenat l'assure,La raison ? L'UEFA avait placé en détention provisoire de nombreux membres du Fener, dont le président Aziz Yildirim, les inculpant dans une grosse affaire de matchs truqués quelques mois plus tard . Avec les preuves incontestables que dix-neuf rencontres ont été arrangées, l'instance européenne exclut le 3 juillet 2011 le jeune vainqueur turc de la Ligue des champions la saison suivante. Quant au titre, personne ne sait vraiment s'il est encore dans les armoires à trophées du Fener, de Trabzon, ou d'aucun des deux. Si dans les rues de Kadıköy, tous les 3 juillet, on indique que le bon nom est à jamais gravé dans l'histoire, à Trabzon on raconteà travers des communiqués.Aujourd'hui pourtant, ces temps tristes semblent enfouis volontairement dans un lointain passé., affirme Fodé Koïta. Champion de France en 2012 avec Montpellier, Koïta défend aujourd'hui les couleurs du club de Trabzon depuis cet été. Il en est certain : un exploit similaire à celui des ouailles de Loulou Nicollin peut aussi se matérialiser en Turquie.