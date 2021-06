En travers de la jauge

Fin mai, de nombreux fans de football qui pensaient avoir touché le jackpot il y a un an en ayant été tirés au sort pour acheter des billets pour l'Euro ont reçu une bien mauvaise nouvelle : un deuxième tirage au sort a eu lieu, et ce coup-ci, il ne leur a pas été favorable. En attendant de pouvoir, éventuellement, se battre pour des places supplémentaires qui tomberont au compte-gouttes pendant la compétition, ceux-là n'ont que leurs yeux pour pleurer.

"Ces places, c'était le cadeau de Noël de ma femme"

Pour Benjamin comme pour beaucoup d'autres, le couperet est tombé le 20 mai, sur les coups de 9h36 du matin. Un mail d'une poignée de lignes qui est venu complètement anéantir la perspective de fêter le grand retour des tribunes pleines dans celles de Wembley, pour la demi-finale du 7 juillet : ses quatre places pour le match, glanées lors du premier tirage au sort, ont été annulées par l'UEFA., résume habilement le jeune homme, qui a néanmoins conservé deux places pour le quart de finale n°4, le 4 juillet à Rome.Ses plans ont donc été anéantis par un mail aussi laconique que cruel de l'UEFA :Rien à faire, sinon pleurer un petit coup et se référer à la pièce jointe du mail détaillant la procédure de remboursement. Même si ce mail était un peu attendu, forcément. Entre le 7 et le 23 avril, l'Association européenne de football avait annoncé les jauges officielles de remplissage des onze stades qui accueilleront son Euro, allant de 20% (Munich) à 100% (Budapest). Mais un mail qui fait mal, néanmoins.Avec 10 des 11 stades qui rempliront 50% ou moins de leurs strapontins - seule la Puskás Aréna de Budapest affichera complet, en attendant une possible augmentation des taux pour Wembley pour les demies et la finale -, il allait forcément y avoir une flopée de déçus. Les mêmes qui sautaient de joie, début 2020, lorsqu'ils faisaient partie des heureux tirés au sort pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com