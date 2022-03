En Russie, le foot comme si de rien n'était

Cela fait maintenant plus d'une semaine que l'armée russe a commencé à envahir l'Ukraine. Kiev et Kharkiv vivent sous les bombes, des centaines de milliers d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays, la communauté internationale condamne et sanctionne... Mais pendant ce temps, en Russie, le football a repris ses droits, comme s'il était hermétique à un contexte pourtant écrasant. Cette indifférence de façade cache cependant mal des fissures qui, à terme, risquent de causer de très sérieux dégâts.

Indifférence générale

Le grand retour de la Russian Premier League lors du dernier week-end de février, les huitièmes de finale de la Coupe de Russie en milieu de semaine, une nouvelle journée de championnat dans la foulée : il n'y a pas à dire, les amateurs de foot russe ont de quoi être comblés en ce moment. Après deux longs mois à ronger leur frein (trêve hivernale oblige), ils ont pu retrouver avec plaisir, ces derniers jours, leurs clubs et joueurs favoris. À première vue, tout se passe comme si rien n'avait changé. À peine remarque-t-on que les rencontres prévues à Rostov-sur-le-Don et Krasnodar, où les aéroports ont été suspendus sur ordre de l'Agence fédérale du transport aérien, ont été reportées. Ces deux villes du sud sont proches de l'Ukraine, et on se souvient que le 24 février dernier, Vladimir Poutine a lancé unedestinée à venir en aide aux populations pro-russes du Donbass, victimes d'unde la part desukrainiens.Voilà pour le discours officiel, celui qui est relayé H24 par les omniprésents СМИ, autrement dit les médias de masse. Il n'est nulle part question d'invasion menée dans l'ensemble de l'Ukraine, ni des bombardements que subissent Kiev ou Kharkiv, pour ne citer qu'elles. Écho de Moscou a bien tenté de proposer une lecture différente du conflit, mais la radio indépendante s'est autodissoute après avoir été interdite d'antenne. Dans ce contexte, où censure et désinformation font bon ménage, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le football local ait repris son cours dans une relative indifférence par rapport à la situation internationale. En flânant sur VKontakte, le Facebook russe, on constate un silence quasiment total des clubs de première division par rapport au conflit. Seuls le FC Rostov et le CSKA Moscou ont osé un timide, à l'image de Fedor Smolov , le toujours déroutant attaquant du Dynamo Lire la suite de l'article sur SoFoot.com