En Roumanie, la solidarité avec l'Ukraine est plus forte que la rivalité

Pas spécialement liées d'amitié en raison de crispations ethniques et territoriales enfouies dans leurs récits nationaux, Ukraine et Roumanie se sont réveillées dans un cauchemar, il y a dix jours. La première est attaquée par la Russie, envahie pour avoir eu l'audace de revendiquer sa souveraineté, la seconde est sur le qui-vive et a mis ses antagonismes au placard pour donner un coup de main à des ressortissants déboussolés. Au milieu, le football, ses acteurs au garde-à-vous, et le plus pur principe de solidarité envers un voisin menacé par les missiles thermobariques du Kremlin.

"Mes pensées et mon cœur sont à Kiev. J'espère pouvoir un jour y retourner pour finir ce que j'ai commencé, même si cela paraît utopique." Mircea Lucescu

Bucarest pas les bras croisés

, glissait sans broncher Volodymyr Zelensky en 2020, lors d'une allocution à la nation le jour, à propos de cette terre qui n'est placée sous le signe du- les armoiries ukrainiennes - que depuis l'éclatement de l'URSS (qui l'avait elle-même annexée en 1940), et dont la partie sud est roumaine. Nouvelle coqueluche des Internets, l'ancien comédien devenu bien malgré lui un charismatique chef de guerre prenait alors le parti d'exalter une foule, la sienne, et de choquer l'opinion publique de la Roumanie voisine, dont la minorité en Ukraine constitue le troisième groupe ethnique (410 000 personnes). Depuis deux ans, cette minorité roumaine n'a plus le droit d'enseigner sa langue à l'école, une manière de rappeler pourquoi – entre autres – la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne demeure lettre morte. C'est dans ce contexte déjà lancinant, dans lequel il faut englober l'île des Serpents, un lieu stratégique en mer Noire au large des deux pays assis sur du pétrole et du gaz, que la jeune nation ukrainienne subit l'invasion russe. Et alors que la crise humanitaire est en marche, avec des masses de réfugiés affluant vers la Pologne et les autres pays frontaliers, le monde du football roumain est en train de se plier en quatre pour cette Ukraine qu'il a, à la base, tant de mal à porter dans son cœur.Depuis les premiers coups de canon tirés sur l'Ukraine, les messagesetgarnissent les terrains et les tribunes roumaines. Mais la solidarité va au-delà d'une banderole au marqueur ou d'Lire la suite de l'article sur SoFoot.com