En perdition, Arsenal tombe face à Burnley Reuters • 13/12/2020 à 22:40







En perdition, Arsenal tombe face à Burnley par Léo De Garrigues (iDalgo) Les Gunners vont très mal. En clôture de la 12e journée de Premier League, les hommes de Mikel Arteta se sont inclinés à domicile face à Burnley (0-1). Rarement inquiétés ni inquiétants en première période, ils sont revenus des vestiaires avec des intentions plus offensives mais ont été freinés par l'expulsion de Granit Xhaka à l'heure de jeu. A la 73e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a trompé son propre gardien sur un corner. Grâce à cette victoire, Burnley sort de la zone rouge avec un point de plus que Fulham. Arsenal enchaîne un cinquième match consécutif sans victoire en Premier League et pointe à une inquiétante 15e place.