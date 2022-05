En panne d’idées pour la fête des mères ? L’Occitane vient à votre rescousse !

Depuis 1976, La marque s'engage à créer des cosmétiques qui font du bien à la peau et à l'environnement. Elle travaille en direct avec 130 agriculteurs français et 10.000 cueilleurs pour s'assurer de la qualité de la traçabilité et de l'éthique des ingrédients qu'elle emploie, que ce soit pour ses produits de soin du visage, du corps, des cheveux ou des mains. (crédit : L'Occitane)

Contenu sponsorisé. Tic toc. Le compte à rebours est lancé ! La fête des mères, c'est le 29 mai prochain. Autant dire que c'est demain et là, le stress commence à monter pour savoir quel cadeau va faire vraiment plaisir à celle qui vous a donné la vie. Heureusement, l'Occitane a pensé à vous avec des cadeaux inspirés à prix tout doux. Parfums, soins du corps, du visage ou des cheveux, coffrets : vous allez forcément trouver son bonheur !

Chaque année c'est la même chose. On se promet qu'on ne s'y reprendra pas à la dernière minute pour trouver le cadeau original et qui fait plaisir pour la fête des mères. Mais, chaque année... c'est la même chose, on commence à écumer le net deux jours avant pour finir avec un bouquet de fleurs qui n'arrive pas, parce que le livreur s'est trompé d'adresse... Moderne, votre mère a déjà la dernière tablette grâce à laquelle elle vous appelle en visio. Il va donc falloir oublier aussi le gadget technologique...

Alors chez l'Occitane, ils se sont dit qu'il était temps que ça change. Les équipes se sont mis en quatre pour proposer des offres parfaites et adaptées à toutes les mamans. Et parce que votre mère a des valeurs (évidemment puisque c'est la vôtre), elle sera forcément sensible au fait que vous ayez choisi l'Occitane.

Des cosmétiques qui ont le sens des valeurs

Depuis 1976, La marque s'engage à créer des cosmétiques qui font du bien à la peau et à l'environnement. Elle travaille en direct avec 130 agriculteurs français et 10.000 cueilleurs pour s'assurer de la qualité de la traçabilité et de l'éthique des ingrédients qu'elle emploie, que ce soit pour ses produits de soin du visage, du corps, des cheveux ou des mains.

Et si vous avez peur de vous perdre dans la richesse de cette offre, pas de panique parce que l'Occitane est aussi aux petits soins pour vous : une rubrique entière est dédiée aux coffrets cadeaux qui vont vous aider dans votre quête du cadeau parfait. Et ils ont pensé à tout :

Votre maman est fan de l'Occitane et connaît (presque) toute la gamme par cœur ? Pourquoi ne pas lui offrir le Coffret de 6 nouveautés de l'année qui contient un gel douche et une crème de main Rose Calisson, une crème de visage Immortelle Divine, une eau de toilette Herbae, un Petit remède et un shampooing amande. Prix : 37,05 euros

Vous l'aimez fort mais vous avez un budget serré ? Qu'à cela ne tienne, l'Occitane propose une trousse découverte parfumée à prix aussi doux que son contenu puisqu'on y retrouve la nouvelle fragrance en édition limitée Herbae par l'Occitane Sauge Sclarée, dans une ravissante trousse fleurie. Elle pourra découvrir le gel douche et le lait de corps dans cette fragrance accompagnés d'un savon Rose et d'une crème de main Rose. Impossible de douter sur ce coffret noté cinq étoiles et affichant plus d'une cinquantaine d'avis élogieux de la part des clients de l'Occitane. Prix : 22 euros

La trousse découverte parfumée au prix de 22 euros. (source : L'Occitane)

Envie de liberté pour choisir précisément le produit qui lui fera le plus plaisir ? Notre coup de cœur est pour vous, c'est le coffret spécial sur-mesure dans lequel vous allez pouvoir choisir vous-même les trois ingrédients qui le composent : un gel douche, un lait de corps et une crème de main. Prix : 39 euros

Si enfin vous, savez que votre mère est une inconditionnelle des soins du visage de l'Occitane et notamment du best seller de la marque la crème Immortelle Divine, on a l'incontournable de ce 29 mai : le coffret soins visage anti-âge à l'Immortelle. En plus de la crème Immortelle Divine, vous y retrouverez un lait-en-huile démaquillant du visage et une huile-en-sérum Reset Nuit. Prix : 99 euros.

Une jolie trousse offerte pour 80 euros d'achat

Bien sûr, si vous êtes inspiré et si vous aussi vous connaissez la gamme de l'Occitane par cœur, vous pouvez piocher à loisir entre une eau de toilette Fleur de cerisier, une crème désaltérante Aqua Réotier et un shampoing Equilibre & douceur Aromachologie.

Mais même là, l'Occitane saura vous chouchouter : dès 45 euros d'achats vous pouvez craquer pour une boîte « coup de cœur » à seulement 12 euros personnalisable avec 5 traitements. Vous avez simplement à renseigner le code BOX22 dans votre panier. Et pour 80 euros de commande, L'Occitane vous gâte en vous offrant une trousse toute mignonne contenant un crème protectrice pivoine, un parfum Néroli & Orchidée, une crème mains Rose, un gel douche et un lait de corps fleur de cerisier. Bref, un indispensable beauté pratique qui pourra accompagner votre maman lors de ses voyages. N'oubliez pas d'ajouter le code Flowers22 pour bénéficier de cette belle exclusivité web !

Exclusivité Web, la boîte "coup de coeur" est personnalisable avec 5 traitements pour seulement 12 euros à partir de 45 euros d'achat.

Et vous savez quoi ? Parce que chez Boursorama, on adore faire bénéficier nos clients des meilleures offres au prix le plus bas possible on s'est dit qu'on allait participer nous aussi pour faire de ce 29 mai la plus belle fête possible à votre maman. Ajoutez le code BOURSORAMA22 (cumulable avec toutes les offres de L'Occitane) et vous pourrez bénéficier de la livraison standard offerte pour tout achat. Alors cette année, pas d'excuse : à vous de jouer pour que votre mère soit comblée !

Laurence Dassin