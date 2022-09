En Italie, un accueil différent réservé à l'affaire Pogba

Si le feuilleton déchaîne les passions en France, la rocambolesque affaire de chantage et d'extorsion de fonds impliquant la fratrie Pogba suscite un intérêt relatif en Italie. Dans la presse et à la direction de la Juventus, on s'occupe plus du sportif, sans doute à juste titre au moment où la Vieille Dame peine à retrouver un niveau satisfaisant.

Chronique judiciaire forcée

Une telle tornade médiatique n'a jamais eu bon effet sur un vestiaire aussi fragile. Mieux vaut l'éviter, alors que la Juventus de Massimiliano Allegri est déjà décevante , malgré des résultats corrects sur le papier et une sixième place en embuscade en haut du classement. Dans un tel contexte, le retour de Paul Pogba au cœur du jeu de la Juventus est donc vivement attendu. Au club comme dans la presse, la santé du joueur a de quoi mettre de côté les histoires de marabout et autres rebondissements, sans pour autant passer sous silence ce, qui pourrait affecter la Pioche.Le traitement de l'affaire Pogba reste sobre de la part des journalistes transalpins. À, à laou au, par exemple, rares sont les articles traitant de cette histoire de famille. Les unes des quotidiens sportifs italiens sont occupées par les stars de Serie A, celles qui jouent. Sans toutefois passer l'affaire aux oubliettes. C'est bien lequi a révélé l'ouverture d'une enquête par le parquet de Turin, en août dernier, à la suite d'une plainte de la Pioche datée du 16 juillet dernier. L'enquête, pour, fait suite à la visite surprise présumée de deux ou trois individus français à Paul Pogba, au centre d'entraînementde la Continassa. Paul Pogba a ensuite affirmé au cours de son audition avec la police avoir reconnu son frère Mathias parmi la bande, comme révélé plus tard par France Info . Le club a ensuite dépêché ses avocats pour défendre le milieu de terrain et porter plainte auprès de la police italienne, qui s'est ensuite rapprochée de son homologue française. Si lefait gratter du papier en Italie, c'est bien parce qu'il prend racine dans le pays, et que les autorités…