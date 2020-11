"En Irlande, le foot gaélique est comme une seconde religion"

Le 21 novembre 1920, à Dublin, en pleine guerre d'indépendance, un match de foot gaélique s'est transformé en Bloody Sunday quand les forces britanniques ont ouvert le feu en représailles à l'assassinat de quatorze de leurs espions. Cent ans plus tard, avec la BD Croke Park, Sylvain Gâche et Richard Guérineau rendent hommage à cette enceinte mythique du sport gaélique.

Honnêtement, je ne suis pas un grand sportif. Je ne suis pas non plus un grand spectateur de spectacles sportifs à l'exception du rugby, ce qui tombait bien. Je trouve que le rugby est fascinant à regarder. Pour son jeu complexe, mais aussi ce paradoxe de départ : il faut lancer le ballon en arrière pour avancer. Conceptuellement, c'est toujours un truc qui m'a fasciné.J'aime bien le sport, même si à mon âge avancé, la grosse cinquantaine, je me suis interdit de beaucoup en pratiquer. Je suis très football à la base, même si je ne suis pas trop supporter. Comme Richard, je suis beaucoup plus proche de l'univers du rugby, même si j'ai pratiqué le volley-ball dans mes jeunes années.Quand Krism'a dit :, je lui ai immédiatement donné le nom de Richard, avant qu'il me fasse comprendre avec délicatesse que j'étais un auteur débutant, que Richard était une pointure, et qu'il n'y avait donc quasiment aucune chance qu'il soit disponible. Au bout de plusieurs mois, il m'a réclamé d'autres noms alors qu'il n'avait pas encore demandé à Richard. Il l'a fait pour que je le laisse tranquille, et quelques jours après, j'ai reçu un mail de Kris avec pour objet : "". Lui-même n'y croyait pas, mais Richard a été séduit par l'histoire et le climat irlandais. À la base, il s'attendait à faire une ambiance ténébreuse avec de la brume et de la pluie, mais pas de bol pour lui, car il faisait très beau à Dublin le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com