En Grèce, le Shakhtar Donetsk entame une tournée pour la paix

Face à l'Olympiakos Le Pirée, le Shakhtar Donetsk a entamé une série de matchs amicaux pour promouvoir la paix en Ukraine. Et si les ultras grecs ont refusé de participer à l'événement, celui-ci a apporté une belle image de la solidarité du football européen face à ce conflit.

Marioupol à droite, Kiev et Hostomel' dans l'axe, Kherson en soutien de Volnovakha. En formation offensive, la carte de l'Ukraine s'étend sur la pelouse du stade Giorgios-Karaïskakis où les villes du pays, floquées sur les maillots du Shakhtar Donetsk, viennent rappeler les terrains de guerre. Face à l'Olympiakos, le club ukrainien entamait ce samedi 10 avril sa tournée internationale de matchs amicaux pour dénoncer l'invasion russe et récolter des fonds pour venir en aide aux victimes du conflit.

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia's invasion of Ukraine. Mariupol Irpin Bucha Hostomel Kharkiv Volnovakha Chernihiv Kherson Okhtyrka Mykolaiv pic.twitter.com/oiYpQ9yRyD

Le Pirée derrière eux

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2022, se lamente Darijo Srna, le directeur sportif du club, rappelant que la guerre dure depuis huit ans dans la région du Donbass, revendiquée par la Russie. Et alors que les hommes du pays sont réquisitionnés pour combattre,, estime l'ancien international croate.Exempté de Superleague ce week-end, le champion de Grèce s'est proposé d'accueillir la première rencontre de cette tournée. Une décision de dernière minute, mais hautement symbolique dans un pays particulièrement concerné par la guerre en raison de la présence d'une large diaspora dans le sud de l'Ukraine. Environ 100 000 Grecs d'origine bordent aujourd'hui la rive nord de la mer Noire et composent une communauté hellénophone présente dans la région depuis des millénaires. Aux colonies de l'Antiquité installées dès le VIIIsiècle avant J-C. se sont succédé plusieurs vagues migratoires au cours des siècles, notamment pendant la période byzantine, puis au cours du XVIII