" En France, critiquer son employeur est déjà compliqué, pour les travailleurs exploités du Qatar ça l'est encore plus"

Le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar approche, alors que la question des droits des travailleurs migrants est toujours au centre des préoccupations. Engagé depuis 2010 et l'attribution du tournoi à l'État du Golfe, Amnesty International publie cette semaine un documentaire, Les Exploités du Qatar, réalisé à partir de témoignages de travailleurs recueillis sur place. Arnaud Constant, coréalisateur aux côtés de Nicolas Thomas et Lola Schulmann, chargée de plaidoyer au sein de l'ONG, détaillent leur démarche et espèrent des engagements de la part des autorités compétentes sur le sujet.

" Le souci était de savoir comment mettre en scène et illustrer ces témoignages. On a eu une double contrainte de devoir montrer des figures humaines sans les identifier. D'où ce choix de dessins et d'animations. " Arnaud Constant

On a l'habitude de parler de violation des droits humains avec des victimes, sauf que généralement, on a affaire à des gens qui ont l'habitude de prendre la parole. Là, on parle de salariés, de travailleurs. C'est compliqué de les faire parler, au risque de les mettre en défaut par rapport à leur employeur. Pour nous Français, ça peut déjà être compliqué de critiquer son employeur, donc pour les travailleurs exploités du Qatar, ça l'est encore plus. Par ailleurs, le souci était également de savoir comment mettre en scène et illustrer ces témoignages. On a eu une double contrainte de devoir montrer des figures humaines sans les identifier. D'où ce choix de dessins et d'animations.Pour le coup, comme on s'est basés sur des témoignages déjà réalisés par nos chercheurs, on va dire que c'est un peu moins fort à entendre. Plus globalement, sur l'ensemble de nos productions, à Amnesty on a un suivi psychologique que l'on peut solliciter dès qu'on sent que ça peut être trop dur.