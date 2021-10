En équipe de France e-foot, un sélectionneur comme un autre ?

Depuis 2018, la FFF s'est lancée dans l'e-sport en créant des équipes nationales sur les jeux FIFA et PES. De nouveaux Bleus structurés autour d'un sélectionneur qui possède un rôle fondamental comme dans le football traditionnel. Décryptage.

D'ancien joueur à sélectionneur : l'ascension de Brian Savary

Une équipe championne du monde en titre à gérer, l'un des plus beaux réservoirs de talents au monde pour faire son groupe et le mythique coq comme emblème. Vous pensez à Didier Deschamps ? Perdu, c'est de Brian Savary, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France d'eFoot dont il est question. Cette sélection qui vous est peut-être inconnue n'est autre que l'œuvre de la FFF qui l'a créée en 2018 avant d'enchaîner quelques mois plus tard avec une équipe supplémentaire sur. L'institution qui préside les destinées du football français a très bien compris qu'il fallait miser sur l'e-sport, notamment en voyant la FIFA et l'UEFA s'investir rapidement sur l'organisation de compétitions internationales.Quand on parle d'équipes nationales, c'est souvent le sélectionneur, cette figure à la croisée des chemins entre le coach et le meneur d'hommes, qui cristallise tous les débats. Alors, même combat et même rôle pour celui qui s'occupe des Bleus version virtuels ? On aurait pu le croire avec tous ces articles de presse utilisant l'appellation Didier Deschamps de l'e-sport pour parler du premier sélectionneur, Fabien "Neo" Devide. Pourtant, celui qui est aussi actionnaire et dirigeant de Vitality avait un rôle qui oscillait surtout entre le management et l'encadrement des troupes. Pas vraiment expert tactiquement et techniquement sur le jeu, il pousse alors Brian, qui est encore joueur professionnel (et potentiellement sélectionnable), à devenir son adjoint pour s'occuper de ces aspects-là. Une reconversion avant l'heure pour celui qui avait déjà pu coacher son coéquipier Corentin "Rocky" Chevrey lors de son titre de champion du monde individuel.Après une victoire lors de l'eNations Cup 2019 (la Coupe du monde des nations sur) pour le binôme et une passation de pouvoir en douceur en 2020, le voilà à la tête de la sélection tricolore. Une transition assez fréquente dans le monde du foot : Joachim Löw ou notre bon vieux Roger Lemerre avaient su réussir avec brio ce passage Lire la suite de l'article sur SoFoot.com