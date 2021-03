En direct : Top Chef saison 12, épisode 7

Didier Deschamps a beau faire le coq avec ses deux étoiles remportées en tant que coach et joueur, il n'est qu'un amateur à côté de Paul Pairet et ses trois étoiles au Guide Michelin. Voilà pourquoi l'évènement de la soirée est bien Top Chef et non cette victoire 2-1 de la France grâce à des buts de Griezmann et Pogba.

Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit Top Chef. L'équipe de France ? Je ne connais que 4 équipes moi personnellement, la brigade Pairet, la brigade Etchebest, la brigade Darroze et la brigade Sarran. Et elles sont toutes bien plus spectaculaires que celle de Deschamps. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com