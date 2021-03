So Foot • 17/03/2021 à 21:00

En direct : Top Chef, saison 12, épisode 6

Après s'être frotté à Philippe Etchebest et Paul Pairet lors de l'épisode 5, les neuf participants restants vont se départager lors d'une épreuve sur le riz, puis une autre sur les produits de la mer, avant une épreuve de la dernière chance qui portera quant à elle sur les moules. De quoi se régaler.

Salut les loustiques. Comment ça va par chez vous ? On se retrouve pour l'épisode 6 de Top Chef. Bah oui, on sait tous que le Bayern va facilement éliminer la Lazio, et que l'Atlético va retourner Chelsea avec un vieux 2-0. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com