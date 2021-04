En direct : Top chef, saison 12, épisode 10

Jouer leur avenir dans la compétition sur une sauce, un plat dégusté dans le noir complet et les légumes oubliés : c'est la vie qu'ont décidé de mener les sept derniers candidats en lice, qui se frottent ce soir lors de l'épisode 10 de Top Chef au palais d'Arnaud Donckele et d'un chef mystère. Comme quoi, il n'y a pas qu'en quarts de finale de la C1 que le suspense est garanti !

Avant ça, nos sept concurrents s'écharperont sous les yeux du chef Arnaud Donckele alias "L'homme qui créait des sauces comme des parfums". Quarante sauces au compteur, pépère. Mais combien de disponibles dans les friteries nordistes et belges ? C'est ça, le véritable juge de paix.Pour ceux qui comme moi il y a un quart d'heure ne connaissent pas l'épreuve de la boîte noire, le principe est le suivant : les candidats dégustent dans le noir concocté par un chef mystère, puis doivent ensuite essayer de le reproduire. Le plat, hein, pas le chef.Coucou les gourmets ! Vous non plus, vous ne voyez pas Liverpool et Dortmund renverser la situation ? Vous êtes au bon endroit : cet épisode 10 de Top Chef, avec sa terrifiante épreuve de la boîte noire, promet un joli suspense ! Coup d'envoi dans cinq minutes, selon le programme TV. C'est-à-dire dans neuf minutes en langage M6.