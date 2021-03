En direct : Tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions

Ils ne sont plus que 8 équipes à espérer soulever la coupe aux grandes oreilles le 29 mai prochain. Parmi elles, le Paris Saint-Germain qui va connaître son adversaire en quart de finale. Et pour savoir quel attaquant va voir toutes ses frappes stoppées par Keylor Navas c'est ici que ça se passe.

Comme je suis sympa, je vous redonne le nom des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale : Manchester City, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, PSG, Porto, Dortmund.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est le meilleur moment de la Ligue des Champions : le tirage au sort. Et en plus c'est pendant la pause déjeuner. Alors faîtes chauffer votre plat Picard et installez-vous pour assister aux retrouvailles entre le Chelsea de Thomas Tuchel et le PSG.