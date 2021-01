En direct : quiz spécial tactique avec Maxime Brigand

Chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot. Le principe : en solo, viens affronter en live pendant 1h un guest (de la rédac) et d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples depuis ton smartphone. Ce jeudi, c'est un spécial tactique. Et face à vous, l'intervieweur de Thierry Henry : Maxime Brigand.

Live Quiz spécial Tactique avec Maxime Brigand

Soirée Live Quiz spéciale Ballon d'or avec Pierre Maturana



Soirée Live Quiz spéciale 2020 avec Andrea Chazy, Mathieu Rollinger et Julien Duez



Soirée Live Quiz spéciale Premier League avec Mark The Ugly



Soirée Live Quiz spéciale Équipe de France avec Thomas Pitrel



Prochain quiz : le jeudi 28 janvier à 20h. Le thème : mi foot, mi-NBA. Hé oui, on accueillera la rédaction de nos amis de TrashTalk.Pour être sûr de ne pas louper les prochains, abonnez-vous au groupe Facebook Live Quiz by So Foot, sur lequel vous retrouverez le planning et le thème de toutes les soirées quiz.Pour revoir les anciennes soirées quiz, et comprendre un peu mieux de quoi il retourne, les voici, classées par thème :