En direct : quiz spécial "mi-foot mi-tennis" avec la rédac de 40-A et Thibault le Rol (+ un peu de Nantes-TFC)

Chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Twitch, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot. Le principe : en solo, viens affronter en live pendant 1h un guest, tes potes et d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples depuis ton smartphone. Ce jeudi, alors que pointe Roland-Garros et avec notre tout nouveau magazine annuel 40-A, on était dans l'obligation de vous propose un quiz spécial " mi-foot mi-tennis " . Et comme invité pour nous accompagner sur ce QCM, on a constitué une équipe de choc : Victor Le Grand, rédac chef de 40-A, Julien Pichené de l'émission "Sans Filet" sur Winamax TV et Thibault le Rol de We Are Tennis



