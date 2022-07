En direct : quiz spécial "GOAT" du meilleur joueur de l'histoire des QCM foot

Chaque lundi soir en direct sur notre chaîne Twitch, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot (et parfois plus). Ce soir, le thème est le quiz du GOAT, à savoir Jacques Chirac, le meilleur joueur des quiz So Foot avec 7 victoires.

Spécialement pour vous et afin de clôturer dignement cette fin de saison, il a conçu un QCM axé sur quelques thématiques chères à son cœur : foot et rap, les défenseurs français, foot et ciné, les tirs au but, le bashing de l'OM et, bien sûr, les GOAT du foot.