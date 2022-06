information fournie par So Foot • 17/06/2022 à 03:00

En direct : Match 6 des Finales NBA entre les Celtics de Boston et les Warriors de Goldent State

Comme le dit si bien Denis Brogniart, cette nuit c'est le match 6 des Finales NBA et il peut déjà être décisif. Menés 3-2 par les Warriors de Golden State, les Celtics de Boston sont dans l'obligation de l'emporter dans leur antre du TD Garden s'ils veulent encore espérer remporter le titre. Car en cas de défaite, le trophée atterrira dans les mains de Stephen Curry.

Boston Celtics 0-0 Golden State Warriors

Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est l'heure du Game 6 des Finales NBA. En menant 3-2, les Warriors de Stephen Curry sont à une victoire du titre. Mais Jayson Tatum et ses potes des Celtics comptent bien emmener la série au Game 7. On va se régaler. Et tant pis si demain le réveil va piquer très fort.