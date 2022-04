En direct : le débat de l'entre-deux-tours

BINGO !

CSC :

- Emmanuel Macron répète qu'il n'y a pas de "vote contre", tous ceux qui mettront son nom dans l'urne le feront POUR lui.

- Emmanuel Macron propose de repousser la retraite à 76 ans, tant qu'à faire.

- Marine Le Pen promet que son père sera au gouvernement.

- Marine Le Pen avoue qu'elle a lu le Coran et qu'il y a des passages pas mal

- "Moi presidente, il n'y aura plus de salamalikoum"

- Emmanuel Macron annonce la prolongation de Kylian Mbappé au PSG.



Tacles assassins :

- Carte "Constitution"

- Carte "McKinsey"

- Carte "Mondialisation contre nationalisation"

- Carte "Président des riches"

- Carte "Racisme"

- Carte "Mandat catastrophique"

- Carte "Toujours les mêmes idées depuis 30 ans"

- "J'ai éborgné des gens, et même si…

Et comme dans tous les lives, on n'oublie pas les traditions : un lien pour les pirates et un petit prono.Pour pimenter les débats, on vous a préparé un petit bingo en bas de ce live, n'hésitez pas à crier dès que vous entendez une puce qui est mentionnée par l'un des deux candidats.Du côté Macronien, on annonce une compo très défensive en 5-4-1, il faudra au moins ça pour résister aux coups de boutoir du très offensif camp Lepeniste qui devrait afficher un 3-4-3 bien méchant.Lors du match aller en 2017, le FC EM s'était largement imposé après que l'AS MLP a pris le bouillon, mais cette manche retour pourrait s'annoncer bien plus serrée.Bienvenue à ce débat de l'entre-deux-tour entre l'AS MLP et le FC EM qui risque de peser très lourd pour le deuxième tour de cette présidentielle ce dimanche.Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Françaises, Français, Belges, Belges, Suisses, Suisses, SoFootiens, SoFootiennes, d'ici ou d'ailleurs, BONSOIR !