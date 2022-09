En direct : la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre l'Autriche et au Danemark

Le retour de Giroud, une première pour Kolo Muani, des questions sur le Qatar, la FFF ou les marabouts... Qui sait ce que peut réserver cette conférence de presse de Didier Deschamps, en amont de deux matchs de Ligue des nations (Autriche le 22 septembre ; Danemark le 25) et à 68 jours de l'entrée en lice au Mondial ?

La dernière sélection (France-Croatie, 13 juin 2022) : Aréola, Lloris, Maignan - Clauss, Digne, T. Hernandez, L. Hernandez, Kimpembe, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba - Guendouzi, Kamara, Rabiot, Tchouaméni - Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku.

En guise de mémo, je vous colle ci-dessous la dernière composition, aperçue avant l'été.Il y aura au minimum cinq joueurs qui ne seront pas conviés aux festivités de septembre (Lucas Hernandez, Kimpembe, Konaté, Benzema, Coman seront sauf surprise forfaits).C'est un moment important qui se joue dès 14 heures au 87 boulevard de Grenelle, avec l'annonce des 23 joueurs (ou plus si affinités) qui composeront le groupe France pour la dernière fenêtre internationale avant la Coupe du monde. Et quand on connaît en plus le contexte explosif qui plane autour de la FFF , il risque d'y avoir un peu de grabuge lors de cette conférence de presse de Didier Deschamps. Attrapez un extincteur, et on décolle.