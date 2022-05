En direct : la course au titre entre Manchester City et Liverpool

La surprise Aston Villa à Manchester City ? Liverpool tranquille face aux Wolves ? À la fin de la journée, la couronne sera attribuée

Les scores

Manchester City 0-0 Aston Villa Liverpool 0-0 Wolverhampton



16h40 : Au passage, Origi sera dans les tribunes pour son dernier match à Liverpool !



16h33 : On prend la route de Manchester maintenant pour découvrir les compositions des deux équipes !





Notre 11 de départ XI | Ederson, Stones, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus.BANC | Carson, Walker, Ake, Sterling, Gündoğan, Grealish, Zinchenko, Palmer, McAtee.C'MON CITY, C'EST LE MOMENT #ManCity pic.twitter.com/hjIoNj9NKi

— Manchester City (@ManCityFra) May 22, 2022

This is your Aston Villa team to face Manchester City this afternoon. #MCIAVL pic.twitter.com/z8YHywSTCp

— Aston Villa (@AVFCOfficial) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com