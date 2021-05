En direct : la bataille pour le maintien

Si les deux billets directs pour la Ligue 2 ont déjà été compostés par Dijon et Nîmes, il reste une place à prendre pour le barrage contre Toulouse. Sur le papier, six équipes peuvent terminer 18e au soir de cette 38e et ultime journée de L1, même si Reims paraît hors de danger . Alors qui de Nantes, Lorient, Strasbourg, Brest ou Bordeaux sera le grand perdant du soir ? Suivez la bataille finale pour le maintien en direct.

Sur le papier, on a 6 candidats pour cette place de barragiste (Dijon et Nîmes étant déjà relégués) : Nantes (18e, 40 pts), Lorient (17e, 41 pts), Brest (16e, 41 pts), Strasbourg (15e, 41 pts), Bordeaux (14e, 42 pts) et Reims (13e, 42 pts). Sauf qu'en pratique, Reims est hors de danger : et pour cause, il faudrait que les Champenois s'inclinent 11 à 0, et que dans le même temps Lorient et Strasbourg se neutralisent, que Nantes gagne à Montpellier et que Brest résiste au PSG.