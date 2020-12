En direct : Koh-Lanta les quatre terres, la finale

Après une orientation de haut niveau qui a vu Dorian et Lola être éjectés de l'aventure, place au Saint des saints. Alexandra, Loïc et Brice se retrouvent sur les poteaux avant le grand vote final et le dépouillement à Paris. Alors pour voir le dernier tomber sur un coup de vent, C'EST PAS DEMAIN, C'ÉTAIT PAS HIER ! C'est maintenant.

Pour réussir ce soir, dans ce Live il faut que vous soyez vraiment animés d'autre chose que des qualités humaines : un supplément d'âme. Encore une fois je vais me mettre à nu devant vous, je vais vous dire ce que peu de liveurs vous dise mais je m'en fous de savoir ce que disent les autres liveurs. D'ailleurs je ne le sais pas, je ne suis jamais dans les autres Lives : moi je vous aime. Vous comprenez ? Je vous aime ! Je vous aime par ce que vous êtes des dignes représentants d'un site, d'une émission. Ce que vous faites, ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de voir Loïc gagner : ça fait DEUX MOIS ET DEMI que je vous dis que vous allez voir Loïc gagner. Le problème, ce n'est pas de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir s'il a capacité intellectuelle, technique, physique de faire. C'est maintenant qu'il faut le faire : c'est pas demain c'est pas hier, c'est maintenant ! Il n'y a plus qu'à manger, se dresser sur le poteau C'EST MAGNIFIQUE. JUSTE AVANT LES FÊTES DE NOËL ! Au dernier moment ça vous rappelle quoi ? AU DERNIER MOMENT, il va tomber. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je ne suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, Steven Oliveira, Swann Borsellino et Kévin Charnay n'osent pas vous le montrer, mais ils vous aiment.Les candidats aussi vous aiment. Qui aime bien châtie bien ? Lola vous a châtié quand @Oundedeur faisait des vannes graveleuses mais vous leur montrez que vous les aimez. Mais là le plus important c'est ce qu'on va voir ensemble. PARCE QUE LÀ POUR SÛR ! Ce qu'on voit, c'est incontestable. CE QU'ON VA VOIR, c'est des gens qui vous AIMENT, c'est des gens QUI ATTENDENT ce soir de vous retrouver... OU DEMAIN MATIN. Peut-être que certains de vos enfants seront trop jeunes... Ils attendent de vous serrer dans leurs bras. Maintenant je vous laisse regarder les images avec pudeur, avec conviction. Si l'un d'entre vous sort de ce Live après avoir vu ces images et me dit qu'il n'est pas convaincu qu'on va recommencer l'année prochaine... Personne d'entre vous ne va allumer son Lire la suite de l'article sur SoFoot.com