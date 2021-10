information fournie par So Foot • 26/10/2021 à 20:55

En direct : Koh-Lanta, la légende épisode 9

Pas de Ligue des champions, pas de Ligue 1, vous n'avez donc pas la moindre excuse pour rater Koh-Lanta ce soir. Et ne me parlez pas de la FA Cup, de la Pokal ou d'un match de l'AC Milan en Serie A. D'autant plus que l'on va voir Sam tirer à l'arc.

C'est parce que je vous aime que j'ai déjà pris mon live alors que je sais très bien que ça né démarre pas avant 21h20.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car ce soir c'est KOH-LANTA !!!! Et on va encore se régaler une semaine après un épisode extraordinaire qui a vu l'élimination de Coumba et Namadia. Enfin leur élimination c'est vite dit puisqu'ils ont atterri sur l'île de l'exil.