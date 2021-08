En direct : Koh-Lanta, la légende épisode 1

Qui dit mardi, dit ? Ligue des Champions ? Non. 90' enquêtes ? Non plus. Et non, désormais le mardi c'est Koh-Lanta. OK, le jour ne nous fais pas plaisir non plus mais au moins le premier épisode arrive plus vite que si c'était le vendredi. Et vu que l'attente a été longue avant cette saison légendaire qui s'annonce, c'est finalement une bonne nouvelle.

J'avais oublié que Koh-Lanta ne débutait pas avant 21h20. Quelle idée d'avoir pris le live si tôt. Ça m'a trop manqué c'est pour cela.Donc Koh-Lanta n'est plus le vendredi pour laisser place à cette émission présentée par Jarry ?! Vraiment ?! Ça a l'air si naze.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est le retour de Koh-Lanta !!!!!!!!!!!!!!!!! Une saison qui s'intitule "La légende" et c'est logique puisque une grosse partie des meilleurs candidats de l'histoire sont présents. Ça va être de la folie. Et on va vivre cela ensemble.