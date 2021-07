En direct : Italie - Angleterre sur le canapé de la rédac avec Alex de TrashTalk

Venez suivre avec nous et nos invités les plus grosses affiches de l'Euro en live sur notre chaîne Twitch, depuis le canapé de la rédaction !

Pour cet Euro 2021, on a tenté l'aventure Twitch.Après un mois de stream avec Angleterre-Écosse, France-Portugal, Belgique-Finlande, France-Portugal, France-Suisse ou Belgique-Italie, on n'avait d'autres choix que de terminer en beauté avec la finale : Angleterre vs Italie.Au programme : plus de 3h de live avec présentation du match, anecdotes, réactions & commentaires, quiz finale Euro à la mi-temps (avec cadeaux à la clef), notes et débrief à la fin du match, tout ça avec l'ensemble de la rédaction et le copain Alex de TrashTalk.