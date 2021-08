En direct : France - États-Unis (0-0)

À la conquête de sa première médaille d'or olympique, l'équipe de France masculine de basket-ball n'est plus qu'à une marche de la consécration suprême. Mais pour y parvenir, il faudra rééditer l'exploit de la phase de poules et terrasser l'ogre américain, triple tenant du titre.

France 0-0 États-Unis

Salut les lève-tôt et les couche-tard ! Oh que je suis content et tout excité de vous retrouver en pleine nuit pour la première des trois finales olympiques françaises du jour. Et quelle affiche : France-USA, bordel !