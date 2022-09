information fournie par So Foot • 18/09/2022 à 20:15

En direct : Espagne - France

La plus grosse rivalité du basket européen moderne se retrouve en finale de l'Eurobasket 2022. Onze ans après la finale perdue face aux Espagnols, neuf ans après l'historique demi-finale remportée par les Bleus et sept ans après la tragique défaite aux portes de la finale, à domicile. Sortez vos mouchoirs et vos défibrillateurs, car la tension est maximale.

QT1 (10') : La bonne nouvelle avant la rencontre, c'est que la finale est retransmise en clair ! Canal+ diffuse la rencontre via C+ Sport 360 (d'ailleurs, il s'agit du dernier match des Bleus commentés par l'immense George Eddy), mais M6 est également de la partie ! Et ça, c'est cool.