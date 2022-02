En direct : émission Twitch spéciale "débrief PSG-Real"

Vous avez réveillé votre voisin à 22h51 sur le but de Mbappé ? Vous envisagez désormais d'acheter un maillot floqué "Danilo" ? Ou au contraire, vous avez souffert en silence comme Dani Carvajal ? Bonne nouvelle ! So Foot va débriefer tout ça dans une émission spéciale, ce mercredi, à 18h.

Si vous voulez débriefer avec nous le match d'hier soir, mais aussi en apprendre plus sur le dernier, et découvrir Benjamin Pavard comme vous ne l'avez jamais vu, lu, ni entendu, on vous propose une émission spéciale avec le plus bel homme de France : Mathieu Rollinger !Bonus : si vous arrivez à remporter le quiz du jour qui, une fois encore, sera particulièrement relevé, vous repartez avec un magazine !À de suite !