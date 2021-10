En direct de La Rabatelière (85) : Les Chauves - Les Chevelus

Avant-match

Le ???? participe au Vrai Foot Day !Le match des chauves face aux chevelus aura bien lieu, ℝ?? le samedi 9 octobre au stade de la Créchère à la Rabatelière.Lien HelloAsso pour réserver le repas du soir : https://t.co/EcFZdHODSx@DayVrai @NivetBenjamin pic.twitter.com/zUHmlChnlM — FCCR (@FCCR_) September 2, 2021

Vous vous rendez compte qu'on va voir s'affronter une équipe de chauves contre une autre de chevelus ? Est-ce que ce ne serait pas l'illustration parfaite du football-plaisir qu'on aime tellement ? Je vous donne la réponse : oui.Bon allez, il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous savez pourquoi le FCCR a remporté le Vrai Foot Day l'an passé ? Pour ça :Si vous pensez que le nom de Chavagnes vous dit quelque chose, c'est normal. Surtout si vous avez encore cette dinguerie en tête.Mais La Rabatelière est aussi et surtout une commune qui pue le football. En témoigne son club, le FCCR, pour Football Club Chavagnes-Rabatelière, créé en 1993 avec les voisins de Chavagnes-en-Paillers. Plus qu'une entente, une amitié, pour ne pas dire une fraternité. Contrairement à ceux de Saint-Fulgent, dont on ose à peine prononcer le nom sans grincer des dents par ici.Et pour ce fil rouge du samedi (en attendant celui de demain,), je vous souhaite la bienvenue en Vendée et plus précisément à La Rabatelière, que tout le monde ici appelle "".…