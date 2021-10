En direct de Haute-Savoie : FC Villy-Le-Pelloux-FC Aravis (0-0)

Venez découvrir le club qui a remporté l'édition 2021 du Vrai Foot Day

Le jeune arbitre a été informé qu'un journaliste allait couvrir le match. Sa réaction ? "Il a sa carte de presse ?" Un professionnel, sans aucun doute.Bienvenue à toutes et à tous pour assister à un match de gala de cinquième division de district de Haute-Savoie entre Villy-Le-Pelloux et les Avaris du Grand-Bornand. Trois joueurs de Villy viennent de marcher 40 bornes depuis... le Grand-Bornand dans le cadre de la marche du siècle, le projet lauréat de ce Vrai Foot Day 2021. Il fait beau, le terrain est bosselé comme on les aime : on va se régaler !